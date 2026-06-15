※詳しくは動画をご覧ください 五島市でトライアスロンの国際大会「バラモンキング」が開かれ、過酷な鉄人レースに今年は559人が挑みました 14日に五島市で行われたトライアスロンの国際大会「バラモンキング」。 今年は559人が出場し205.2キロと、126.6キロの2つの部門に分かれ、スイム、バイク、ランの3種目を1人で行い、速さを競いました。 このうち205.2キロのコースでは、愛知県から出場した