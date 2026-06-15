広島マツダなどをグループに持つヒロマツホールディングスが、不動産事業に本格的に参入することになりました。広島マツダを中核とするヒロマツホールディングスは会見を開き、名古屋を拠点に全国で不動産事業を展開するディーシー・クリエイトの全ての株式を取得したと発表しました。41社目のグループ会社となり本格的に不動産事業に参入します。中小企業専門の金融機関「商工中金」の橋渡し