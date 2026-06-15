人工肛門や人工膀胱を持つ人＝オストメイトについて知ってもらおうというイベントが15日、山口市で始まりました。イベントはオストメイトへの理解促進を目的に開かれ、県の内外から17の支援団体や企業が出展しています。オストメイトは病気や事故などにより腹部に排泄のための人工肛門や人工膀胱＝ストーマがある人のことです。排泄物をためるストーマ用装具を腹部に貼り排泄をコントロールします。出展団体のひ