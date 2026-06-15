この記事をまとめると ■トラクターは左右の後輪を別々に制動する「左右独立ブレーキ」を備える ■「倍速ターン」により四輪駆動車でも小さな旋回半径を実現する ■トラクター独特の機能は農作業の効率化や作物・土壌へのダメージ低減のために生まれた 乗用車にはないトラクターだけの機能 左右独立ブレーキと倍速ターン。乗用車ではあまり聞き慣れない仕組みだが、トラクターにとっては作業効率と安全性を高めるための重要な機