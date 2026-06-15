原則として65歳から受け取ることができる「年金」についてです。きょう15日は、2か月に1度の年金支給日です。実は、今回分から支給額が引き上げられました。受け取った人たちの本音を聞いてきました。■熊本市中央区･子飼商店街のATMきょう、熊本市の商店街の一角にあるATM。お年寄りが現金を引き出していました。■70歳女性「（年金は）ちょっと上がりましたね。分かります、通知が来たんで。ちょっと助かります。」お年寄りや障