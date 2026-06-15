立憲民主党の古賀千景参院議員（比例）が15日の参院決算委員会で「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちは自衛隊員とかにはならない」と発言した。小泉進次郎防衛相は「配慮が欠ける発言だ」と抗議、古賀氏は発言直後に訂正を申し出て、最終的に謝罪、撤回した。防衛白書を小中高生向けにまとめた冊子を取り上げた質問時の発言で、小泉氏は「事実誤認。自衛官、自衛隊の家族に対する一面的な見方だ」と批