中国海軍のミサイル駆逐艦など３隻が、８〜１０日に鹿児島県沖を航行したことがわかった。海上自衛隊の艦艇などが警戒に当たったが、いずれも領海侵入はなかった。防衛省統合幕僚監部が１１日付で公表した。統幕によると、中国海軍のフリゲート艦とミサイル駆逐艦各１隻は、８〜９日に鹿児島県・喜界島の東の海域を航行し、１０日には同島西方の奄美大島沖を通過して東シナ海に抜けた。１０日午前６時頃には、情報収集艦１隻