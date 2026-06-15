テレビ朝日系「アメトーーク」が１１日に放送され、蛍原徹がＭＣを務めた。この日は「どんな仕事も断らないと思われてる芸人」。過酷なロケや驚がくのスケジュールを明かした。ウエストランド・井口浩之が、きしたかの・高野正成と過酷な企画で共演することが多いと話すと、高野も苦笑した。井口が「このメンバー、そういうのばっかりなんで。たまに仕事早く終わって『高野と飯でも久しぶりに行くか…』と思って。『今何し