6月13日、バラエティ番組『嗚呼！！みんなの動物園』が放送された。ゲストに女優の有村架純が登場したが、VTRで見せた珍しい衣装に話題が集まった。この日は、嵐の相葉雅紀が主体となり、保護犬のトリミングをおこなう企画『相葉トリミング』がオンエア。有村は同企画に出演し、トリミングに挑戦した。「有村さんは、繁殖業者から引き取った超大型犬のグレート・ピレニーズと、ボサボサになってしまったトイ・プードルの2匹を