6月14日、タレントのボビー・オロゴン容疑者が、知人女性に性的暴行を加えた不同意性交の疑いで逮捕された。バラエティ番組ではおどけたキャラクターが認知されているが、女性への “暴力沙汰” が続き、波紋を呼んでいる。「各社の報道によれば、4月21日に女性がボビー容疑者に呼び出されて千葉県内の民家に入ったところ、体を触られるなどの被害にあったと伝えられています。防犯カメラなどの捜査から、6月14日未明に容疑者