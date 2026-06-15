luvが7月1日(水)にデジタルシングル「ojigi」をリリースすることを発表し、ジャケット写真が公開された。メンバー全員が2003年生まれのluvは、Y2Kネオソウルやファンク、ジャズ、ヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドと、Hiyn（Vo,G） が生み出す独特なリリック、そしてメンバーのグルーヴィーな演奏が持ち味。2026年のSpotify「RADAR: Early Noise 2026」に選出され、Music Awards Japan 2026では最優秀