サッカーW杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は14日（日本時間15日）、グループFの日本―オランダ戦が行われ、2-2の引き分けだった。日本は2度追いつく粘りを見せ、強豪から勝ち点1を奪取。「今大会最高の試合」との声がある一方で、英解説者は動きの少なかった前半を「最悪の試合だった」と酷評していた。米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門YouTubeチャンネルが試合を振り返る番組を公開。タイトル