待ち合わせのたびに遅れてくる、グループ内の「遅刻魔」の友人Bさん。ある日、またしても1時間の寝坊遅刻をしてきたBさんに対し、もう一人の友人Aさんが伝えたのは「本当の友人だからこそ伝えられる大切な思い」でした。Aさんの正論と、自分を軽んじられていたと気づいたエピソードとは？ 友人が体験談を語ってくれました。 悪びれない遅刻常習の友人 昔から私は、待ち合わせで遅刻をすることがほとんどあり