SHANKが7月15日の岐阜 Yanagase antsを皮切りに、11月25日の福岡 BEAT STATIONまで、全国18公演のツアー＜THE TOUR 2026＞を開催する。各地のゲストバンドが発表となった。ゲストに名を連ねたのはlocofrank、COUNTRY YARD、SHADOWS、IRIE BOYS、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、ROTTENGRAFFTY、Dizzy Sunfist、山嵐、Boobie Trap、Survive Said The Prophetといった10組。周南公演のみワンマンとなる。チケットのオフィシャル最終先行受付は