◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第１戦日本２―２オランダ（１４日・ダラス）北中米Ｗ杯の１次リーグＦ組初戦を迎えたＦＩＦＡランキング１８位の日本は、準優勝３度で同８位の強豪オランダと２―２で引き分けた。オランダに勝ち越された後、後半４４分にＣＫから途中出場したＦＷ小川航基（２８）＝オランダ１部ＮＥＣ＝のヘディングシュートが、ＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝の頭にわずかに触れ同点に。２度の劣