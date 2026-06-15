なにわ男子の高橋恭平さんが主演を務める 映画『山口くんはワルくない』浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台挨拶 が行われ、高橋さんと共に共演の郄橋ひかるさん、岩瀬洋志さん、上坂樹里さん、上原あまねさん、監督の守屋健太郎さんが登場しました。【写真を見る】【 なにわ男子・高橋恭平 】日焼け対策で「日傘」デビュー！岩瀬洋志からのサーフィンの誘いには「来年誘って」とやんわり拒否キャスト陣は劇中で着用した浴衣姿