とうもろこしが旬を迎えています。農家さんによると、今年は大きくて甘いようです。甘さを左右するポイントのひとつが収穫の時間帯です。“朝採れ”ならぬ…“夜採れ”。夜明け前から密着しました。【写真を見る】粒がぎっしり、甘くてジューシーな“朝採れ”とうもろこし夜明け前の収穫…甘くてジューシーな“夜採れ”とうもろこし夜明け前、午前4時の東京・あきる野市。雨が降る道路沿いの畑に、ライトを照らしながら動く怪しい