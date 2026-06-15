女優〓橋ひかる（24）が15日、都内で映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督）の浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに登壇した。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（〓橋）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋）が織りなす青春ラブストーリー。劇中の夏祭りで着用していた浴衣姿で登場した。〓橋はこの日朝も映画館に足を運んだと明かし「主婦っぽい方がいたり、学生さんぽい方がいたり、こういう方