犬を『幸せ』にするためにできること5選 愛犬が日々幸せに暮らせるように配慮している飼い主さんは多いはず。それでも「ウチの子、幸せかしら…」そう感じる瞬間はあるのではないでしょうか。 犬の幸せは『本能を満たす』『安心できる生活環境』『質の高いコミュニケーション』これら3点を取り入れてあげましょう。具体的にお伝えします。 1.本能を刺激する散歩 犬にとって散歩は欠かすことのできない日課。