ムチムチの赤ちゃん犬を抱っこしながら、優しく頬を寄せる小さな女の子。その姿がまるで本当のお姉ちゃんのようだと反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で7万再生を突破。「愛おしい」「癒される」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小さな女の子が『ムチムチの赤ちゃん犬を抱っこした』結果→たまらなく愛おしい『サイズ感』】 子犬のことが大好き♡ TikTokアカウント「dia.nail_a