要注意！犬のお散歩で避けるべき服 汚したくない服 犬のお散歩で汚れは不可避と言っても過言ではないでしょう。どんなに気をつけて歩いていても、愛犬が汚れた足で飛びついてくるかもしれませんし、舞い上がった愛犬の抜け毛が付くかもしれません。 そのため当然ですが、これから仕事に着ていくためのスーツや、ここぞという場所に挑む一張羅のオシャレ着など、絶対に汚したくない服は避けるべきでしょう。服を