関西出身の5人組バンド・luv（ラヴ）が、Digital Single「ojigi」を7月1日（水）にリリースすることを発表。ジャケット写真も公開された。luvは、メンバー全員が2003年生まれで、Y2Kネオソウルやファンク、ジャズ、ヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドと、Hiyn（Vo/Gt.）が生み出す独特なリリック、そしてメンバーの巧みでグルーヴィーな演奏で、ライブシーンやSNSで話題の新世代バンド。2025年2月にリ