マリオット・インターナショナルは、「コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート」を6月15日に開業した。旧かねひで喜瀬ビーチパレスをリブランドした。国内で「コートヤード・バイ・マリオット」ブランドとして初となるビーチリゾートとなる。客室はフォレストビューのスーペリア8室と、デラックスキング、コーナースイートなどオーシャンビュールーム7タイプ162室の計170室を設ける。室内にはワークデスクや収納を備え、オー