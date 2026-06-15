アメリカのトランプ大統領は日本時間15日朝、イランとの戦闘終結に向けた合意が成立したと発表しました。ホルムズ海峡が開放され、石油が再び世界に供給されるようになるのでしょうか。 【写真を見る】ホルムズ海峡封鎖で日本 中東産以外の原油調達探る 来月代替調達率100％に達する見込み 石油元売り大手「中東産と北米産をブレンドして精錬」ホルムズ海峡開放への期待は「状況を注視する」 日本政府は、中東以外の原油の調達先