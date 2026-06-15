なぜそんなものを拾ってしまったのか…？【漫画】本編を読む現役郵便局員であり、同僚から寄せられる不思議な体験談や怖い話を漫画化している送達ねこ(@jinjanosandou)さん。読者から｢こういう不思議で怖い話って好き｣｢けっこう背筋がゾクッとしたけど、めちゃくちゃおもしろい…！｣と好評の『郵便屋が集めた奇談』より、石にまつわる恐ろしいエピソードを描いた『拾う』を紹介する。■むやみに拾ってはいけない理由「石は持って帰