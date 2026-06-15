日本学生支援機構の調査によると、大学生のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用していると言います。All Aboutが実施している「奨学金の返済に関するアンケート」から、長崎県在住40歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：ai0306年齢・性別：40歳・女性同居家族構成：本人、夫（40歳）居住地：長崎県住居形態：社宅職業：専業主婦世帯年収：900万円ほど金融資産：現預金400万円、リスク資産1000万円商業