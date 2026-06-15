任期満了に伴う南島原市長選挙は14日に投開票が行われ、無所属で新人の相川 武利氏が初当選を果たしました。 8年ぶりの選挙戦で市政刷新を訴え、現職との接戦を制しました。 初当選を果たしたのは、無所属、新人の相川武利氏 65歳です。 8年ぶりに争われた南島原市長選挙は、現職と新人2人による三つどもえの戦いとなりました。 相川氏は「新しいまちづくり」や「市政刷新」を訴え、1万948票を獲得。 次点の