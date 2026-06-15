All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「もっと身長が高いように感じる40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：山田孝之／37票2位にランクインしたのは、山田孝之さんです。1983年鹿児島県出身の俳優です。『電車男』や『闇金ウシジマくん』『全裸監督』など数々の話題作で