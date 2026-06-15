県大会への切符をかけた中学生アスリートの熱戦です。 長崎市中総体のサッカーとバスケットボールの試合が、長崎スタジアムシティで初めて行われ選手たちが躍動しました。 301チーム4886人が出場した長崎市の中総体。 最終日の15日、サッカーの3位以上を決める試合がV・ファーレン長崎の本拠地長崎ピーススタジアムで初めて行われました。 このうち第3代表決定戦では、「海星中