一人で電車に乗っていたらどうしよう。誰かに攫われていたらどうしよう。【驚がくの出来事】高校生の娘が雨宿りしていると、通りかかった車から男が降りてきて…2歳の孫の姿を見失い、Hさん（投稿時：広島県在住・60代女性）は目の前が真っ暗になった。家族と手分けして探しに行った先で、彼女が見たのは......。＜Hさんからのおたより＞2023年11月末、娘の家族とUSJへ行ったときのこと。閉園まで遊んでホテルに帰る途中、2歳の孫