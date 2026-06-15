先月２５日に開幕した「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」が、１０日に全日程を終えた。最終日のアワードセレモニーでは、望月理恵アナウンサーが司会を担当。スタイリッシュな純白セットアップで、最高賞「ジョージ・ルーカス賞」などの発表に立ち会った。望月アナは自身のＳＮＳでもセレモニーについて報告。「今年も素敵な作品、そして感動的なシーンに出会えました！！ロングな（長時間）授賞式でしたが