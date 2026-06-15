ベトナム式の賭博「ソックディア」を行う場所に料理店兼カラオケ店を使用させたとして、大阪簡易裁判所は6月11日、ベトナム人の男性に罰金10万円の略式命令を出しました。 大阪府八尾市にあるベトナム料理店兼カラオケ店の従業員のベトナム人男性（52）は今年5月17日ごろ、店内でベトナム人の客らが複数回にわたって、ベトナム式の賭博「ソックディア」をすると知りながら使用させた常習賭博ほう助の疑いで逮捕・送検されました。