本格的な雨のシーズンを迎え、JR九州は12日、浸水を想定した新幹線の車両を避難させる訓練を行いました。■乗務員が電話で指令を受ける運行管理部「緑川が氾濫しそうなので列車を避難させる」【訓練】 川の氾濫による浸水を想定したJR九州の車両避難訓練。 深夜、熊本市南区の車両基地を出発した乗客のいない新幹線が、高架の上に向かってゆっくりと移動していきます。■2019/10/13 長野市･長野新幹線車両センタ&#