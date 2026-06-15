オランダに２度追いついての勝ち点１は悪くないスタートだ。２失点したが、前半はバランス良く守れていた。相手がどう出てくるか様子を見ていた中で、まずは最初の鈴木彩のセーブがチームを落ち着かせた。あのプレーはめちゃくちゃ大きかった。久保は前掛かりになりすぎず、堂安と連動してうまくハクポを抑えた。中に切り込ませず、相手を外に押し出していた。チームとしてもしっかり我慢できていたし、守備に関しては大きな