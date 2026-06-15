俳優の賀来賢人（36）が、14日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜放送）に出演。妻の榮倉奈々との関係性を明かした。占師の彌彌子さんに「思ったことが顔や体の動きに出やすい賀来さんなんで、微妙な癖を奥さまは見破っている」と指摘されると賀来は「そうなんです」とうなずいた。さらに彌彌子さんから「先回りしてくれる人を奥さんにしたはず」と伝えられると、「全てにおいて握られていますね」と