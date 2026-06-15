この記事の画像を見る6月12日より『NEW GROUP』が劇場公開中。本作は第1回日本ホラー映画大賞で大賞を受賞し、その長編化作品『みなに幸あれ』で商業映画監督デビューを果たした下津優太監督による劇場公開第2作。モチーフとなっているのは「組体操」だ。「ホラーで組体操ってどういうこと？」と誰もが困惑するような設定ではあるが、それが「社会の歪（ゆが）み」を示し、さらに「アツいメッセージ」にもつながっていることが