『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した由良朱合STU48の元メンバーで、現在はゲームやアニメの声優としても活躍中の由良朱合（ゆら・あかり）ちゃんが、6月15日（月）発売『週刊プレイボーイ26号』のグラビアに登場。今回のグラビアは、老舗の温泉宿でしっとりと撮影。キュートな声とは裏腹に、魅惑的なカットばかりでドキドキしちゃう！【写真】由良朱合のグラビア＊＊＊【グラビア活動を休止していた理由】――声優として