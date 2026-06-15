ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１３戦」では１５日、準優勝戦が行われた。品川二千翔（２７＝山口）は、予選を２位で通過し１１Ｒに１号艇で出走。４号艇の竹下大樹にまくり差されたが、２着は守り切ってゴール。優出は譲らなかった。タッグを組む３５号機に関しては「感触が良くて行き足と回ってからのスピードも強いです。自信をもって行けそうですね。特徴は出たかな。直線も問題ないと思