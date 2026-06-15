サッカー北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦では、ＮＨＫで中継解説を務めた元日本代表ＭＦ本田圭佑の“名言”が話題となった。それと同時に、実況担当として的確な受け答えをした同局の小宮山晃義アナウンサーの評価が急上昇している。Ｗ杯日本戦初実況だった小宮山アナは、オランダの選手を知らない本田から「１１番誰ですか？」「身長何センチですか？」と次々に質問を浴びせかけられたが、知識量を生かして完璧に即答した。ま