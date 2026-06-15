友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はサバサバ系女子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はある日、友だちのちなつから「友だちの彼氏と喋ってたら怒られちゃってさ〜」という話をされます。話を聞いてみると、ちなつが友だちの彼氏と連絡をとっていたそう。友だちの気持ちを考えないちな
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