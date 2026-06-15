◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）自身２度目のＷ杯に臨む日本代表ＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、初戦からアクシデントに見舞われた。オランダ戦に右シャドー（１トップ後方）で先発し、後半１２分に中村敬斗（２５）＝Ｓランス＝の同点弾をアシストしたが、後半２５分過ぎに相手との接触で左膝を痛めて、ピッチに倒れ込んで途中交代。試合後は車椅子で会場を後に