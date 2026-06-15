◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）森保ジャパンが、初陣で大きな大きな勝ち点１をつかんだ。ＦＩＦＡランキング１８位の日本は、Ｗ杯３度準優勝で過去１分け２敗の強豪オランダ（同８位）に２度追い付き、２―２で引き分けた。森保一監督（５７）の戦術眼、選手たちの意思統一が生んだ「采配力×結束力」で明け方の日本列島を驚かせた同点劇を、岡島智哉記者が「見た」。３大会