「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会で日本時間15日、サッカー日本代表が初戦を迎え、オランダと2対2で引き分けた。会場となったダラススタジアム（AT&Tスタジアム）の公式SNSでは、写真や動画が多数公開されている。【写真・動画】ダラススタジアムが満員御礼、ダラス・カウボーイズ・チアリーダーズがダンスダラススタジアムは、テキサス州アーリントンにある開閉式屋根の多目的スタジアム。2009年に開業し、収容人