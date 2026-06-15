◇サッカー FIFAワールドカップ2026グループステージF組第1節日本 2-2 オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)試合中に負傷交代となった久保建英選手。Instagramの更新に反応したのは親友の菅原由勢選手でした。久保選手は後半、ボールを持った際に相手選手と接触します。この時に左ひざを強打した苦もんの表情を浮かべました。ピッチ外に出て軽くダッシュし自身で状態を確かめるも、ベンチに向かって交代をアピールし、