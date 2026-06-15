ことし7月、新潟市で開かれるファッションイベント「東京ガールズコレクション」。14日、プレイベントが行われランウェイを歩く市民モデル6人が決まりました。新潟市の古町にできた特設ステージ。＜訪れた人＞「TETSUYAさんとドリームAmiちゃんを楽しみにきました」「ランウェイが楽しみです。始まったのは東京ガールズコレクションのプレイベントです。ファッションショーでは村重杏奈さんら人気モ