ワールドカップをより熱く観戦しようと週末のスポーツショップには応援グッズを求める人が続々と訪れました。中でもアウェーのユニフォームが異例の完売に……人気の理由とはー15日朝は、テレビの前で観戦した人も多かったのではないでしょうか。こちらの夫婦も……こちらの子どもたちも身に着けていたのはユニフォームです。＜記者リポート＞「久保…堂安…綺世日本代表のユニフォ