グラビアアイドル、コスプレイヤーの東雲うみさんがFLASH最新号に登場。表紙＆巻頭グラビアを飾りました。【写真】定番のメガネ姿もキュートな東雲うみさんシャビーシックな雰囲気のビルを舞台に、ワイルドな表情が印象的なグラビアを10ページにわたり披露。大人気グラドルの新味あふれる姿は必見です。黒の小ぶりな三角ビキニ強調されたGカップ砲が迫力満点なグラマラスボディを見せつけています。東雲さんはXでは「『FLASH』 表