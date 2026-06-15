トヨタ新型「FRスポーツカー」初公開に反響あり！トヨタの米国法人は2026年5月30日、カリフォルニア州のイベント「FuelFest Bay Area」にて「GR86」の2027年モデルを初公開しました。米国では2026年夏から導入予定です。GR86は、軽量な車体と後輪駆動（FR）が特徴の4人乗りスポーツカーで、コンパクトなシャシによる軽快な走りを強みとしています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「FRスポーツカー」です！（25枚）