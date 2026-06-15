日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「ニッポン愛がアツすぎるYOUに暑中お見舞い申し上げますSP」。福岡グルメから幻のレトロゲームまで…ロマン溢れる95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？ 【動画】外交官家族が34年ぶり！高級住宅街で思い出巡り！ “第2の故郷”で叶えたかった願い＆熱海の芸者