かわいい大切なわが子。できればずっと一緒に居たいけれど、子どもには子どもの人生があるのでそうはいきません。とはいえ、一緒に居たいと思うぐらいは許される？『皆さんは自分の子どもと、いつまで一緒に暮らしたいですか？』投稿者さんから投げかけられたこの問いかけ。みなさんならどのように答えますか？どのように思ってもいいじゃありませんか。今回は、正直に思うがままに。そのようなママたちの声、聞いてみたいと思い